Под Тернополем задержан депутат горсовета за взятку в $2 тысячи
В Тернопольской области правоохранители задержали депутата Бережанского горсовета во время получения $2 тысяч взятки. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Депутат Бережанского городского совета вымогал от местной жительницы денежные средства за положительное решение на заседании земельной комиссии, членом которой он является, и сессии городского совета вопроса о передаче ей земельных участков в собственность и аренду.
Злоумышленник задержан сегодня непосредственно во время получения обещанных денег.
Преступление раскрыто совместно с сотрудниками Национальной полиции и Службы безопасности Украины в области.
Фото: tern.gp.gov.ua
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины - принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженное с вымогательством такой выгоды.
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