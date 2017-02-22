ГПУ поймала на взятке сотрудника прокуратуры Киевской области

Установлено, что начальник отдела прокуратуры Киевской области путем обмана завладел денежными средствами в сумме 50 тыс грн

ГПУ совместно с СБУ в Ровенской области разоблачили сотрудника прокуратуры Киевской области в завладении путем обмана денежными средствами в сумме 50 тыс грн. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Сотрудник прокуратуры подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 УК (подстрекательство к покушению на предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение, за совершение должностным лицом в интересах того, кто предоставляет такую выгоду, любого действия с использованием предоставленной ему власти, и в завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничестве).

"Установлено, что начальник отдела надзора за соблюдением законов территориальными органами полиции прокуратуры Киевской области, путем обмана, под предлогом решения вопроса о непривлечении лица к уголовной ответственности, завладел денежными средствами в сумме 50 тыс грн", - сказано в сообщении.





Кроме того, отметили в ГПУ, указанное лицо своими действиями совершало подстрекательство к покушению на предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение.





Сотрудниками Генпрокуратуры проведены обыски по месту работы и жительства указанного лица, а также лиц, которые могут быть причастны к совершению указанного преступления.

Начальнику отдела сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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