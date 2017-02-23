Сутки в АТО: погибших нет, ранен один украинский военный

На донецком направлении впервые за несколько недель эпицентр боевых действий переместился на Светлодарскую дугу, отметил спикер Минобороны

За минувшие сутки в зоне АТО нет погибших среди украинских военных. Один получил ранения в Луганском результате вражеского обстрела. Об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

На луганском направлении вчера произошло три вражеских обстрела, в том числе один минометный. Все они были Попаснянском районе.

На участке фронта от российской границы до Золотого в среду было тихо.

На донецком направлении впервые за несколько недель эпицентр боевых действий переместился на Светлодарскую дугу.

Боевики выпустили по позициям ВСУ 37 мин и применял бронетехнику и легкое вооружение. Еще один минометный обстрел со стороны террористов зафиксирован в Зайцево.

В районе Авдеевки обстановка значительно улучшилась. Боевые действия в течение суток велись с перерывом 80 минут.

В Новгородском, Опытном, Песках продолжаются провокации с применением стрелкового оружия.

Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 19 вражеских обстрелов, в том числе четыре - из тяжелого вооружения.

На мариупольском направлении боевые действия велись только на участке фронта Павлополь - Широкино. Больше всего боевики обстреливали Водяное и Широкино.

Террористы выпустили по позициям ВСУ более 130 минометных мин, 56 артснарядов, несколько боеприпасов с переносной установки "рад-Партизан

Из тяжелого вооружения обстреляли поселок утром.

"Украинские войска дали противнику адекватный ответ, что позволило снизить интенсивность боевых действий и поставить боевиков на место", - подчеркнул Мотузяник.

Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 32 вражеских обстрелов, в том числе семь - из тяжелого вооружения.

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали в нескольких временно оккупированных населенных пунктах Донбасса танки и Грады.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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