Сутки в АТО: погибших нет, ранен один украинский военный
За минувшие сутки в зоне АТО нет погибших среди украинских военных. Один получил ранения в Луганском результате вражеского обстрела. Об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.
На луганском направлении вчера произошло три вражеских обстрела, в том числе один минометный. Все они были Попаснянском районе.
На участке фронта от российской границы до Золотого в среду было тихо.
На донецком направлении впервые за несколько недель эпицентр боевых действий переместился на Светлодарскую дугу.
Боевики выпустили по позициям ВСУ 37 мин и применял бронетехнику и легкое вооружение. Еще один минометный обстрел со стороны террористов зафиксирован в Зайцево.
В районе Авдеевки обстановка значительно улучшилась. Боевые действия в течение суток велись с перерывом 80 минут.
В Новгородском, Опытном, Песках продолжаются провокации с применением стрелкового оружия.
Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 19 вражеских обстрелов, в том числе четыре - из тяжелого вооружения.
На мариупольском направлении боевые действия велись только на участке фронта Павлополь - Широкино. Больше всего боевики обстреливали Водяное и Широкино.
Террористы выпустили по позициям ВСУ более 130 минометных мин, 56 артснарядов, несколько боеприпасов с переносной установки "рад-Партизан
Из тяжелого вооружения обстреляли поселок утром.
"Украинские войска дали противнику адекватный ответ, что позволило снизить интенсивность боевых действий и поставить боевиков на место", - подчеркнул Мотузяник.
Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 32 вражеских обстрелов, в том числе семь - из тяжелого вооружения.
Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали в нескольких временно оккупированных населенных пунктах Донбасса танки и Грады.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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