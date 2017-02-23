Пограничник подорвался на взрывном устройстве: подробности

Пограничник подорвался возле населенного пункта Троицкое

В Луганской области вчера, 22 февраля, пограничник подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Об этом сегодня на брифинге сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян.

По его словам, возле населенного пункта Троицкое было найдено тело пограничника без признаков жизни.

"В течение дня работала оперативно-следственная группа, могу только сказать, что смерть наступила в результате подрыва на неизвестном устройстве", - подчеркнул Слободян.

Он добавил, что идет следствие, которое позволит установить все подробности инцидента.

22 февраля сообщалось, что в Луганской области при невыясненных обстоятельствах погиб пограничник.

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