Пограничник подорвался на взрывном устройстве: подробности
В Луганской области вчера, 22 февраля, пограничник подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Об этом сегодня на брифинге сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян.
По его словам, возле населенного пункта Троицкое было найдено тело пограничника без признаков жизни.
"В течение дня работала оперативно-следственная группа, могу только сказать, что смерть наступила в результате подрыва на неизвестном устройстве", - подчеркнул Слободян.
Он добавил, что идет следствие, которое позволит установить все подробности инцидента.
22 февраля сообщалось, что в Луганской области при невыясненных обстоятельствах погиб пограничник.
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