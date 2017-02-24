Штаб: Водяное стало мишенью боевиков, там остались 15 жителей
Для боевиков гибридной армии Водяное давно стало своеобразной мишенью. На днях позиции сил АТО враг в который раз обстрелял из тяжелой артиллерии. Также запрещенные минскими договоренностями 120-миллиметровые мины "легли" возле жилых домов. Бойцы признаются - чудом никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
"С той стороны нам противостоит враждебная минометная батарея. Огонь ведется преимущественно ночью. Противник коварный. Похоже, что боевики не слышали о "режиме тишины". Стреляют из танков, гранатометов, пулеметов, регулярно устраивают провокации. Из-за их преступных действий почти все местные покинули поселок. Осталось около 15 жителей", - сообщил командир взводного опорного пункта.
По словам командира, морские пехотинцы твердо стоят на своих позициях. Врага не боятся, ведь хорошо закалены боями. Они знают намерения боевиков и не поддаются на провокации.
"Впрочем признаются: порох держат сухим. В случае каких-либо нестандартных действий противника - ответ будет мгновенной и адекватной. Ни метра украинской земли оккупанту не отдадут", - подчеркнул командир взводного опорного пункта.
За прошедшие сутки, 23 февраля, российско-террористическая гибридная армия 83 раза обстреляла позиции сил АТО. Двое военных ранены, один - погиб.
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