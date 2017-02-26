В Донецкой области нашли тайник оружия в заброшенном доме: фото

В печи заброшенного дома полиция обнаружила тайник, в котором находилось 2 гранатомета РПГ-22, 7 боевых гранат и сотня патронов к автомату Калашникова

В селе Валерьяновка Донецкой области в печи заброшенного дома полиция обнаружила тайник, в котором находилось два гранатомета РПГ-22, семь боевых гранат и почти сотня патронов к автомату Калашникова. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.

Сообщение о находке поступило в дежурную часть Волновахского отдела полиции от сотрудников СБУ, которые сообщили, что в заброшенном доме села Валерьяновка были обнаружены предметы, похожие на боеприпасы.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа и взрывотехническая служба.





Правоохранители изъяли два гранатомета - РПГ-22, три гранаты Ф-1 и четыре гранаты РГД-5 с запалами, а также около сотни патронов к автомату Калашникова.





Фото: dn.npu.gov.ua

Открыто уголовное производство. Предварительная правовая квалификация - по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины - незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

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