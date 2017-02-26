В Польше в ДТП погибла украинская журналистка

В машину, в которой ехала журналистка газеты Сегодня Полина Дорожкина, влетела фура, выехавшая на встречную полосу

В Польше в результате ДТП погибла журналистка газеты Сегодня Полина Дорожкина. Об этом сообщила главный редактор издания Ольга Гук в Facebook.

Главред Сегодня уточнила, что в машину, в которой находилась журналистка, влетела фура, выехавшая на встречную полосу.

"Полиночки больше нет... вчера в Польше в ДТП вместе с Никитой и их другом погибли из-за фуры, вылетевшей на встречку", - написала она.

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