СМИ: В Одесской области прокурор и СБУшник насмерть сбили женщину

СМИ сообщают о смертельном ДТП в Одесской области, в совершении которого подозреваются силовики. В прокуратуре говорят, что идет расследование

В ночь с 27 на 28 февраля в селе Кислицы Измаильского района Одесской произошло смертельное ДТП, в совершении которого подозреваются сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщает Думская со ссылкой на свои источники.

По данным СМИ, сотрудник СБУ и сотрудник прокуратуры, являющиеся братьями, сбили и переехали женщину на своем внедорожнике Audi Q-7.

"Сбитая женщина после ДТП скончалась, а братья уехали с места происшествия, не оказав помощи пострадавшей. После аварии виновники попытались скрыться от полиции, однако после погони были задержаны. Оба оказались пьяны", - сказано в сообщении.

Отмечается, что уголовное производство забрала прокуратура. Все документы и протоколы у полиции были изъяты. "Дело пытаются замять всеми силами", - сообщил источник издания.

Погибшей оказалась местная жительница, 1967 года рождения. Женщину на проезжей части обнаружили прохожие, после чего самостоятельно доставили ее больницу, где она скончалась.

В пресс-службе прокуратуры подтвердили факт ДТП и отметили, что в связи "с наличием информации о возможной причастности к ДТП сотрудника прокуратуры проведение досудебного расследования в уголовном производстве поручено следователям прокуратуры Одесской области".

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