СБУ: в Донецке боевики взяли в заложники женщину - фото

Террористы обвиняют женщину в якобы в шпионаже

Боевики террористической организации ДНР взяли в заложники местную жительницу Донецка Валентину Бучок, которую они обвиняют в сотрудничестве с СБУ. Эту информацию сегодня LIGA.net подтвердил советник главы СБУ Юрий Тандит.

"Есть информация, что задержана женщина по их непонятному кодексу", - отметил Тандит.

Он подчеркнул, что она не имеет никакого отношения к СБУ.

"Нужно понимать, что там небезопасно находиться (ОРДЛО, - ред), сейчас на теме освобождения заложников много спекуляций со стороны ОРДЛО"", - сказал Тандит.





Валентина Бучок (фото - скриншот видео)

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Сайты боевиков сообщают, что задержанная Бучок подозревается якобы в шпионаже, она работала электромонтером в ПАО ДТЭК.

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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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