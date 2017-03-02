ОБСЕ: боевики осматривают машины наблюдателей в Донбассе

Миссия ОБСЕ заявила о давлении на наблюдателей со стороны пророссийских наемнимков в оккупированном Донбассе

Боевики террористической организации ДНР остановили автомобили ОБСЕ и провели их осмотр в оккупированном поселке Оленовка. Об этом сообщили в пресс-службе миссии.

Террористы только после досмотра машин разрешили проехать через их блокпост.

На другом блокпосту боевиков в Новоласпе (50 км к югу от Донецка) пятеро вооруженных мужчин не позволили патрулю СММ проследовать дальше в направлении оккупированного села Белая Каменка (51 км к югу от Донецка), сославшись на то, что дорога заминирована.

Миссия проинформировала об этом СЦКК, а через 30 минут патрулю было предоставлено разрешение на проезд.

1 марта сообщалось, что террористы вернули наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ захваченный ими ранее беспилотник без собранных данных.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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