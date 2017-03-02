Взрыв на шахте Степная: всех горняков подняли на поверхность
02.03.2017 16:25
По данным ГСЧС, по состоянию на 15:30 всех остававшихся под завалами разрушенной шахты горняков подняли на поверхность
Фото: dyvys.in
По состоянию на 15:30 всех 20 шахтеров, остававшиеся под завалами на шахте во Львовской области, подняли на поверхность. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы чрезвычайных ситуаций.
"По состоянию на 15:30 всех горняков подняли на поверхность", - говорится в сообщении.
Сегодня, 2 марта, в 12:46 в Глухове Сокальского района Львовской области на шахте Степная ОАО Львовуголь произошел взрыв. На шахте работали 172 горняка, на аварийном участке 34 горняка - из них 8 погибли.
Президент Петр Порошенко объявил всеукраинский траур в связи с гибелью шахтеров.
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