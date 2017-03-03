В Донбассе российскому наемнику дали 11 лет тюрьмы

Попаснянский райсуд Луганской области признал россиянина виновным в участии в террористической организации и ведении агрессивной войны против Украины

Попаснянский районный суд Луганской области приговорил к 11 годам лишения свободы гражданина России - боевика террористической организации ЛНР. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры.

Приговор был вынесен судом в пятницу, 3 марта.

Подсудимый признан виновным в участии в террористической организации, ведении агрессивной войны против Украины и в незаконном обращении с оружием.

Следствием установлено и в суде доказано, что уроженец Северодвинска (Архангельская область, РФ) в апреле 2016 года вступил в террористическую организацию ЛНР, в составе незаконных вооруженных формирований которой участвовал в боевых действиях против сил АТО.

В июле 2016 года боевик совместно с другими участниками террористической организации (гражданином РФ и гражданином Украины) неподалеку от населенного пункта Троицкое Луганской области совершил нападение с применением огнестрельного оружия и взрывных устройств на наблюдательный пункт Вооруженных Сил Украины.

Во время этого боя он был ранен и задержан, а его соучастники ликвидированы.

За прошлые сутки штаб АТО зафиксировал 116 обстрелов, 15 военных ранены, семеро травмированы, один погиб.

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