В Донбассе ликвидирован еще один главарь боевиков ЛНР - СМИ
Один из главарей террористической организации ЛНР, которого боевики считали "заместителем командующего народной милицией ЛНР", Виталий Киселев по прозвищу Коммунист был убит во время допроса. Боевики обвиняли его в попытке "государственного переворота". Об этом сообщает Газета.ру.
"На самом деле Коммунист был убит сразу после первого допроса. Когда с ним беседовали, то, скажем так, перестарались. И поэтому он скончался. Киселева пытались спасти, но не смогли", - рассказал изданию источник в террористической организации ЛНР.
Вместе с тем, главари боевиков в конце января распространили сообщение, что Киселеву предъявлено обвинение в окончательной редакции. Он подозревался "в пособничестве покушению на действия, направленные на насильственный захват власти".
Террористы утверждали, что в данное время Коммунист "содержится в месте, гарантирующем безопасность его жизни и здоровью".
8 февраля в Донецке был уничтожен пророссийский террорист Михаил Толстых, известный как Гиви. Террорист был убит в своем "кабинете", на базе незаконного бандформирования "Сомали", которым командовал. Для его убийства был использован реактивный огнемет "Шмель", состоящий на вооружении российской армии.
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