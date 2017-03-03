В Донбассе ликвидирован еще один главарь боевиков ЛНР - СМИ

Боевики обвиняли его в попытке "государственного переворота" и, по их словам, "перестарались" во время допроса

Один из главарей террористической организации ЛНР, которого боевики считали "заместителем командующего народной милицией ЛНР", Виталий Киселев по прозвищу Коммунист был убит во время допроса. Боевики обвиняли его в попытке "государственного переворота". Об этом сообщает Газета.ру.

"На самом деле Коммунист был убит сразу после первого допроса. Когда с ним беседовали, то, скажем так, перестарались. И поэтому он скончался. Киселева пытались спасти, но не смогли", - рассказал изданию источник в террористической организации ЛНР.

Вместе с тем, главари боевиков в конце января распространили сообщение, что Киселеву предъявлено обвинение в окончательной редакции. Он подозревался "в пособничестве покушению на действия, направленные на насильственный захват власти".

Террористы утверждали, что в данное время Коммунист "содержится в месте, гарантирующем безопасность его жизни и здоровью".

8 февраля в Донецке был уничтожен пророссийский террорист Михаил Толстых, известный как Гиви. Террорист был убит в своем "кабинете", на базе незаконного бандформирования "Сомали", которым командовал. Для его убийства был использован реактивный огнемет "Шмель", состоящий на вооружении российской армии.

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