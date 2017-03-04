Сутки в АТО: боевики применяют тяжелое оружие, ранены 2 военных

Ранения получили боец ВСУ и сотрудник Госпогранслужбы. Суточное количество обстрелов со стороны террористов превысило сотню

За минувшие сутки, 3 марта 2017 года, в результате боевых действий в Донбассе ни один украинский военный не погиб, однако один боец ВСУ и один сотрудник Госпогранслужбы получили ранения. Об этом сегодня на традиционном ежедневном брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.



По его словам, вчера российско-террористические войска активно применяли тяжелое вооружение на всех направлениях. Суточное количество обстрелов со стороны боевиков превысило сотню.





Карта: Министерство обороны Украины

Чаще всего оккупанты нарушали режим прекращения огня на мариупольском направлении - 49 раз. На донецком направлении зафиксировано 39 обстрелов со стороны боевиков гибридной армии РФ, на луганском - 27.



Вечером в пятницу, 3 марта, террористы обстреляли старую часть Авдеевки, в результате чего повреждения получили два частных дома. Жертв и пострадавших среди мирных жителей нет.



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