Авдеевка снова осталась без электричества из-за обстрелов - штаб
Авдеевка снова осталась без электроснабжения. Мобильная связь в городе работает с перебоями. Вода в город по-прежнему подается. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.
"Такая ситуация в городе произошла в результате очередного обстрела тяжелым вооружением со стороны российско-оккупационных войск. Масштабы повреждений на линиях электропередач еще неизвестны", - говорится в сообщении.
Штаб также информирует, что критические объекты инфраструктуры города подсоединяются к электрогенераторам.
Как сообщает глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook, повреждение линии электропередач произошло около 16:00.
25 февраля Авдеевка также осталась без электричества в результате обстрелов.
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