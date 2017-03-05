Авдеевка снова осталась без электричества из-за обстрелов - штаб

В городе также проблемы с мобильной связью

Авдеевка снова осталась без электроснабжения. Мобильная связь в городе работает с перебоями. Вода в город по-прежнему подается. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

"Такая ситуация в городе произошла в результате очередного обстрела тяжелым вооружением со стороны российско-оккупационных войск. Масштабы повреждений на линиях электропередач еще неизвестны", - говорится в сообщении.

Штаб также информирует, что критические объекты инфраструктуры города подсоединяются к электрогенераторам.

Как сообщает глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook, повреждение линии электропередач произошло около 16:00.

25 февраля Авдеевка также осталась без электричества в результате обстрелов.

Читайте также: В Авдеевке на одной из улиц уцелели лишь пять домов из 285: фото

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.