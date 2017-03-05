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Авдеевка снова осталась без электричества из-за обстрелов - штаб

05.03.2017 18:11
В городе также проблемы с мобильной связью
Авдеевка снова осталась без электричества из-за обстрелов - штаб
Авдеевка (фото - ЕРА)

Авдеевка снова осталась без электроснабжения. Мобильная связь в городе работает с перебоями. Вода в город по-прежнему подается. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

"Такая ситуация в городе произошла в результате очередного обстрела тяжелым вооружением со стороны российско-оккупационных войск. Масштабы повреждений на линиях электропередач еще неизвестны", -  говорится в сообщении.

Штаб также информирует, что критические объекты инфраструктуры города подсоединяются к электрогенераторам.

Как сообщает глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook, повреждение линии электропередач произошло около 16:00.

25 февраля Авдеевка также осталась без электричества в результате обстрелов. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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