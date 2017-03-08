Карта АТО: за сутки 108 обстрелов, семь бойцов ВСУ пострадали

По словам спикера штаба АТО, наиболее напряженная ситуация в Донбассе за минувшие сутки наблюдалась на мариупольском направлении

За минувшие сутки в зоне АТО четверо украинских военных получили ранения, еще трое - травмированы. Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За прошедшие сутки вследствие боевых действий ни один украинский военный не погиб, но семь воинов получили ранения и травмы", - сообщил спикер.

Самое большое количество обстрелов произошло на мариупольском направлении - 57 случаев нарушения режима тишины.

На луганском направлении наиболее активными были боевые действия в Новоайдарском районе, где боевики выпустили 25 артиллерийских снарядов и более 50 мин у Крымского. В целом на этом направлении произошло 16 обстрелов со стороны боевиков.



На донецком направлении интенсивность обстрелов, совершенных боевиками, в Авдеевке и ее окрестностях снизилась, отметил спикер штаба АТО. В целом было 35 обстрелов.





Ранее сегодня в штабе сообщили, что за минувшие сутки боевики гибридной армии РФ 108 раз обстреляли позиции украинских военных в Донбассе.

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