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В Канаде россиянин угрожал полицейскому ножом и был убит - СМИ

11.03.2017 15:34
После того, как полицейский потребовал от водителя автомобиля предъявить документы, мужчина вышел из салона авто с ножом в руке
В Канаде россиянин угрожал полицейскому ножом и был убит - СМИ
Фото: cbc.ca

В канадском Эдмонтоне нарушивший ПДД россиянин угрожал полицейскому ножом и был застрелен. Об этом сообщает CBC со ссылкой на собственные источники.

Согласно информации издания, в полицию поступило сообщение об автомобиле, нарушившем правила дорожного движения.

Офицер патруля остановил подозрительный автомобиль и потребовал от водителя выйти и предъявить документы. По словам свидетелей происшествия, находившийся в автомобиле мужчина вышел с ножом. Офицер вынужден был применить оружие.

По данным CBS, погибшим оказался 55-летний гражданин РФ по имени Виталий Савин.

Последние 8 лет Савин работал бурильщиком в конструкторском бюро Great Canadian, а до переезда в Канаду в России - горным инженером.

За полчаса до инцидента Савин написал пост Facebook: "Россия победит". Запись была сделана в то время, когда российская команда завершала футбольный матч в Лиге Европы.

Информация о судимостях у россиянина отсутствует.

Открыто уголовное производство, идет следствие.

В Харькове 35-летняя мать ударила 14-летнего сына ножом за то, что тот пытался забрать у нее сигареты.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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