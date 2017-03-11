В Канаде россиянин угрожал полицейскому ножом и был убит - СМИ

После того, как полицейский потребовал от водителя автомобиля предъявить документы, мужчина вышел из салона авто с ножом в руке

В канадском Эдмонтоне нарушивший ПДД россиянин угрожал полицейскому ножом и был застрелен. Об этом сообщает CBC со ссылкой на собственные источники.

Согласно информации издания, в полицию поступило сообщение об автомобиле, нарушившем правила дорожного движения.

Офицер патруля остановил подозрительный автомобиль и потребовал от водителя выйти и предъявить документы. По словам свидетелей происшествия, находившийся в автомобиле мужчина вышел с ножом. Офицер вынужден был применить оружие.

По данным CBS, погибшим оказался 55-летний гражданин РФ по имени Виталий Савин.

Последние 8 лет Савин работал бурильщиком в конструкторском бюро Great Canadian, а до переезда в Канаду в России - горным инженером.

За полчаса до инцидента Савин написал пост Facebook: "Россия победит". Запись была сделана в то время, когда российская команда завершала футбольный матч в Лиге Европы.

Информация о судимостях у россиянина отсутствует.

Открыто уголовное производство, идет следствие.

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