В Канаде россиянин угрожал полицейскому ножом и был убит - СМИ
В канадском Эдмонтоне нарушивший ПДД россиянин угрожал полицейскому ножом и был застрелен. Об этом сообщает CBC со ссылкой на собственные источники.
Согласно информации издания, в полицию поступило сообщение об автомобиле, нарушившем правила дорожного движения.
Офицер патруля остановил подозрительный автомобиль и потребовал от водителя выйти и предъявить документы. По словам свидетелей происшествия, находившийся в автомобиле мужчина вышел с ножом. Офицер вынужден был применить оружие.
По данным CBS, погибшим оказался 55-летний гражданин РФ по имени Виталий Савин.
Последние 8 лет Савин работал бурильщиком в конструкторском бюро Great Canadian, а до переезда в Канаду в России - горным инженером.
За полчаса до инцидента Савин написал пост Facebook: "Россия победит". Запись была сделана в то время, когда российская команда завершала футбольный матч в Лиге Европы.
Информация о судимостях у россиянина отсутствует.
Открыто уголовное производство, идет следствие.
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