Отравление в аквапарке Харькова: к медикам обратились 20 человек

Предварительно, причиной отравления стали пары хлора

В Харьковской областной детской больнице находятся шестеро детей с признаками отравления парами хлора. Об этом сообщает Харьковская обладминистрация.



Всего после аквапарка к медиками обратились около 20 человек, из которых шестерых госпитализировали.



В аквапарк выехала следственно-оперативная группа, руководитель департамента гражданской защиты, ГСЧС и Госпродпотребслужба.



Взяли заборы воды. Отмечается, что руководство аквапарка пыталось помешать этому.

Предварительно установлено, что состав воды не отвечал требованиям.



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