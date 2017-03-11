Отравление в аквапарке Харькова: к медикам обратились 20 человек
11.03.2017 16:50
Предварительно, причиной отравления стали пары хлора
Фото: EPA
В Харьковской областной детской больнице находятся шестеро детей с признаками отравления парами хлора. Об этом сообщает Харьковская обладминистрация.
Всего после аквапарка к медиками обратились около 20 человек, из которых шестерых госпитализировали.
В аквапарк выехала следственно-оперативная группа, руководитель департамента гражданской защиты, ГСЧС и Госпродпотребслужба.
Взяли заборы воды. Отмечается, что руководство аквапарка пыталось помешать этому.
Предварительно установлено, что состав воды не отвечал требованиям.
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