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В Харьковской области помешали блокировать движение поездов

13.03.2017 01:40
Против блокады вышли около полутысячи местных жителей и участники блокады сложили палатки и уехали в сопровождении полиции
В Харьковской области помешали блокировать движение поездов
Фото: НПУ

В Харьковской области предотвратили попытку представителей штаба блокады перекрыть движение поездов. Об этом сообщает управление Национальной полиции.

Заблокировать хотели движение через станцию Купянск-Сортировочный. Участники блокады планировали отслеживать поезда с углем, которые едут с территории РФ.

Около 14:00 воскресенья, 12 марта, около 30 человек установили возле станции палатки.

Около 500 жителей Купянска выступили против блокирования железной дороги. На место прибыли правоохранители. 

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После переговоров участники блокады сложили палатку и уехали в сопровождении полиции. 

Ранее штаб блокады торговли с оккупантами заявил о переходе к второму этапу блокады, который подразумевает открытие еще трех редутов вдоль украинско-российской границы и полную блокаду поставки товаров из Украины в Россию по железной дороге. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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