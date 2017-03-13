В Харьковской области помешали блокировать движение поездов

Против блокады вышли около полутысячи местных жителей и участники блокады сложили палатки и уехали в сопровождении полиции

В Харьковской области предотвратили попытку представителей штаба блокады перекрыть движение поездов. Об этом сообщает управление Национальной полиции.



Заблокировать хотели движение через станцию Купянск-Сортировочный. Участники блокады планировали отслеживать поезда с углем, которые едут с территории РФ.



Около 14:00 воскресенья, 12 марта, около 30 человек установили возле станции палатки.



Около 500 жителей Купянска выступили против блокирования железной дороги. На место прибыли правоохранители.





После переговоров участники блокады сложили палатку и уехали в сопровождении полиции.

Ранее штаб блокады торговли с оккупантами заявил о переходе к второму этапу блокады, который подразумевает открытие еще трех редутов вдоль украинско-российской границы и полную блокаду поставки товаров из Украины в Россию по железной дороге.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.