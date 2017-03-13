ОБСЕ зафиксировала передвижение тяжелой военной техники боевиков

Наблюдатели сообщили, что 40 танков террористы разместили на территории сельскохозяйственного объекта

В районе оккупированного села Свободное Донецкой области беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал бронированные машины пророссийских наемников. Об этом LIGA.net сообщает пресс-служба миссии.

"На основе данных воздушного наблюдения, было выявлено 18 бронированных машин, расположенных в районе, в котором согласно пункту 5 меморандума от 19 сентября 2014 года запрещено размещение тяжелого вооружения и военной техники", - отметили в пресс-службе.

В ОБСЕ также добавили, что за линиями отвода, но за пределами мест хранения команда СММ видела 30-40 танков (неустановленного типа), стоявших на территории сельскохозяйственного объекта, и еще один танк (неустановленного типа) на территории полигона в селе Терновое (57 км к востоку от Донецка).

23 февраля сообщалось, что во временно оккупированных районах Донбасса наблюдатели зафиксировали пять пусковых установок Град, заряженных ракетами и окрашенных в белый цвет.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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