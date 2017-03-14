Задержанный блокадник: Обещали 400 гривень в день

Один из задержанных сообщил, что его и еще нескольких человек завозили в Донецкую область централизованно и обеспечили деньгами

Проверка задержанных, которые были доставлены в Торецкое отделение полиции со станции Кривой Торец продолжается. После проверки, дачи объяснений и медицинского осмотра уже были отпущены 20 человек. Один из задержанных сообщил, что его и еще нескольких человек завозили в Донецкую область централизованно и обеспечили деньгами. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Донецкой области.

"В целом из 43 человек - ранее судимые, 10 - сообщили, что они принимали участие в антитеррористической операции, но пока не предоставили подтверждающие документы. Только 4 - владельцы зарегистрированного оружия", - говорится в сообщении.

Один из задержанных - житель Житомирской области, ранее осужденный за убийство, провел в местах лишения свободы 9 лет - до 2013 года.

"Говорит, что его и еще нескольких человек завозили в Донецкую область централизованно. Обеспечили деньгами и обещали плату за три недели дежурства на "редуте", - сообщает пресс-служа полиции.

По словам задержанного, им предлагали по 400 гривень в день. Также он объяснил, что видел оружие у участников блокады.

Глава ГУ Нацполиции Донецкой области Вячеслав Аброськин выложил на своей странице в Facebook фото оружия и обмундирования, изъятого у задержанных.





Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin





Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin





Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin





Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin





Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

13 марта в Донецкой области сотрудники Службы безопасности в рамках проведения контрдиверсионных мер задержали 43 человека, у которых изъяли оружие.

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