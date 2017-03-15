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Семеро военных получили ранения и травмы в зоне АТО: карта боев

15.03.2017 13:23
За прошедшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, однако семь военных получили ранения и травмы
Семеро военных получили ранения и травмы в зоне АТО: карта боев

За прошедшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет, семеро бойцов получили ранения и травмы. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За прошедшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, однако семь военных получили ранения и травмы", - сказал он.


Всего за сутки было 106 обстрелов со стороны боевиков. Из них 44 - с использованием минометов. Дважды террористы стреляли из танков и один раз - из артиллерии калибром 122 мм.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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