Семеро военных получили ранения и травмы в зоне АТО: карта боев
15.03.2017 13:23
За прошедшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, однако семь военных получили ранения и травмы
За прошедшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет, семеро бойцов получили ранения и травмы. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.
"За прошедшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, однако семь военных получили ранения и травмы", - сказал он.
Всего за сутки было 106 обстрелов со стороны боевиков. Из них 44 - с использованием минометов. Дважды террористы стреляли из танков и один раз - из артиллерии калибром 122 мм.
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