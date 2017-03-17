С июля 2015 года открыто почти 70 производств на сотрудников СБУ

По словам главу СБУ Василия Грицака, это не просто уголовные производства, это уже 20 обвинительных приговоров суда, еще 26 дел слушается судами

С июля 2015 года зафиксировано 69 уголовных правонарушений со стороны сотрудников СБУ. Об этом сегодня журналистам заявил глава службы Василий Грицак, передает корреспондент LIGA.net.

"С июля 2015 года у нас, к сожалению, задокументированы 69 правонарушений со стороны сотрудников Службы безопасности. То есть, 69 уголовных производств. Это не просто уголовные производства, это уже 20 обвинительных приговоров суда и 26 дел слушается судами. Другие находятся на стадии расследования", - сказал он.

Грицак напомнил, что несколько дней назад благодаря совместной работе с НАБУ при получении взятки в Винницкой области были задержаны двое сотрудников СБУ.

Ранее Грицак заявил, что спецслужбы РФ продвигают в Украине идею этнических автономий.

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