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С июля 2015 года открыто почти 70 производств на сотрудников СБУ

17.03.2017 11:55
По словам главу СБУ Василия Грицака, это не просто уголовные производства, это уже 20 обвинительных приговоров суда, еще 26 дел слушается судами
С июля 2015 года открыто почти 70 производств на сотрудников СБУ

С июля 2015 года зафиксировано 69 уголовных правонарушений со стороны сотрудников СБУ. Об этом сегодня журналистам заявил глава службы Василий Грицак, передает корреспондент LIGA.net.

"С июля 2015 года у нас, к сожалению, задокументированы 69 правонарушений со стороны сотрудников Службы безопасности. То есть, 69 уголовных производств. Это не просто уголовные производства, это уже 20 обвинительных приговоров суда и 26 дел слушается судами. Другие находятся на стадии расследования", - сказал он.

Грицак напомнил, что несколько дней назад благодаря совместной работе с НАБУ при получении взятки в Винницкой области были задержаны двое сотрудников СБУ.

Ранее Грицак заявил, что спецслужбы РФ продвигают в Украине идею этнических автономий.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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