Грицак: Ученого из Донецка внесут в список заложников

Глава СБУ прокомментировал списки заложников



"Узнав об этом из сети, мы обязательно даем поручение соответствующим оперативным подразделениям проверить информацию, связаться с родными и после этого определяемся в целесообразности внесение его в списки людей, за возвращение которых необходимо бороться. Думаю, что однозначно мы будем вносить его в списки тех людей, которых нужно вернуть домой", - сказал он.



14 марта советник главы СБУ Юрий Тандит, отвечая на вопрос LIGA.net о том, есть ли в списке заложников Козловский, Тандит 14 марта советник главы СБУ Юрий Тандит, отвечая на вопрос LIGA.net о том, есть ли в списке заложников Козловский, Тандит сказал : "Мы его заявляем в нашем списке".





ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.









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