Грицак: Ученого из Донецка внесут в список заложников
17.03.2017 13:26
Глава СБУ прокомментировал списки заложников
Василий Грицак
Ученый-религиовед из оккупированного Донецка Игорь Козловский, находящийся в плену боевиков террористической организации ДНР уже год, будет внесен в список обмена. Об этом сегодня журналистам заявил глава СБУ Василий Грицак, передает корреспондент LIGA.net.
"Узнав об этом из сети, мы обязательно даем поручение соответствующим оперативным подразделениям проверить информацию, связаться с родными и после этого определяемся в целесообразности внесение его в списки людей, за возвращение которых необходимо бороться. Думаю, что однозначно мы будем вносить его в списки тех людей, которых нужно вернуть домой", - сказал он.
14 марта советник главы СБУ Юрий Тандит, отвечая на вопрос LIGA.net о том, есть ли в списке заложников Козловский, Тандит сказал: "Мы его заявляем в нашем списке".
"Узнав об этом из сети, мы обязательно даем поручение соответствующим оперативным подразделениям проверить информацию, связаться с родными и после этого определяемся в целесообразности внесение его в списки людей, за возвращение которых необходимо бороться. Думаю, что однозначно мы будем вносить его в списки тех людей, которых нужно вернуть домой", - сказал он.
14 марта советник главы СБУ Юрий Тандит, отвечая на вопрос LIGA.net о том, есть ли в списке заложников Козловский, Тандит сказал: "Мы его заявляем в нашем списке".
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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