Под Николаевом после ДТП полностью сгорели два грузовика: фото

По данным спасателей, ДТП произошло на трассе недалеко от въезда в Николаев. В результате никто не пострадал. Две фуры DAF сгорели полностью

В пятницу, 17 марта, на трассе в Николаевской области столкнулись два грузовых автомобиля, в результате чего произошло их возгорание. Об этом сообщает пресс-центр областной Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

По данным спасателей, ДТП произошло на автодороге М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" в Витовском районе области, около 10 км от въезда в Николаев. Об аварии в ГСЧС сообщили очевидцы около 12:50.

По прибытию спасателей установлено, что пожар возник в результате столкновения двух автомобилей DAF с полуприцепами. "В одной из машин находились горючие материалы, что способствовало быстрому распространению огня", - отметили в ГСЧС.

В 13:37 пожар был локализован на площади около 40 кв. м, около 14:50 - полностью ликвидирован. Сейчас пролисходит окончательная ликвидация пожара и его последствий, привлечена спецтехника для обеспечения проезда на данном участке трассы.







Фото:

В результате происшествия никто не пострадал. На месте работали пять единиц техники и 20 человек личного состава ГСЧС.

Сегодня утром в Киеве в районе Ботанического сада имени Фомина автомобиль Mercedes попал в ДТП, в результате чего полностью сгорел, травмы получили водитель и пассажир.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.