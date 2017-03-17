Под Николаевом после ДТП полностью сгорели два грузовика: фото
В пятницу, 17 марта, на трассе в Николаевской области столкнулись два грузовых автомобиля, в результате чего произошло их возгорание. Об этом сообщает пресс-центр областной Госслужбы чрезвычайных ситуаций.
По данным спасателей, ДТП произошло на автодороге М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" в Витовском районе области, около 10 км от въезда в Николаев. Об аварии в ГСЧС сообщили очевидцы около 12:50.
По прибытию спасателей установлено, что пожар возник в результате столкновения двух автомобилей DAF с полуприцепами. "В одной из машин находились горючие материалы, что способствовало быстрому распространению огня", - отметили в ГСЧС.
В 13:37 пожар был локализован на площади около 40 кв. м, около 14:50 - полностью ликвидирован. Сейчас пролисходит окончательная ликвидация пожара и его последствий, привлечена спецтехника для обеспечения проезда на данном участке трассы.
Фото:
В результате происшествия никто не пострадал. На месте работали пять единиц техники и 20 человек личного состава ГСЧС.
Сегодня утром в Киеве в районе Ботанического сада имени Фомина автомобиль Mercedes попал в ДТП, в результате чего полностью сгорел, травмы получили водитель и пассажир.
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