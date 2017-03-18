Полиция расследует инцидент возле дома главы ВСП Бенедисюка

Группа неизвестных ждала Бенедисюка возле его дома. Глава ВСП выстрелил из наградного оружия, чтобы их остановить

Полиция расследует инцидент возле дома главы Высшего совета правосудия Игоря Бенедисюка. Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Киеве.



Открыто два уголовных дела по факту хулиганских действий и угрозы или насилия в отношении государственного или общественного деятеля.



Вечером в пятницу, 17 марта, чиновник автомобилем подъехал к своему дачному дому. По информации полиции, его ждали неизвестные со скрытыми лицами. Они выкрикивали лозунги, делали надписи на заборе и обклеивали его плакатами. Неизвестные пытались заблокировать проезд машины.



Бенедисюк уехал и когда вернулся к дому, снова приехали активисты и возник конфликт. Глава ВСП выстрелил из наградного оружия.



Двенадцать участников конфликта доставили в Дарницкое управления полиции, где установили их личности. Некоторые отказались давать какие-либо объяснения, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины, другие отметили, что никаких хулиганских действий не совершали, а проводили мирную акцию. Кто разрисовал забор и расклеивал плакаты, им не известно.



С заявлениями в полицию обратились чиновник и два человека, которым повредили телефон и планшет.



Ведется следствие.

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