Полиция расследует инцидент возле дома главы ВСП Бенедисюка
Полиция расследует инцидент возле дома главы Высшего совета правосудия Игоря Бенедисюка. Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Киеве.
Открыто два уголовных дела по факту хулиганских действий и угрозы или насилия в отношении государственного или общественного деятеля.
Вечером в пятницу, 17 марта, чиновник автомобилем подъехал к своему дачному дому. По информации полиции, его ждали неизвестные со скрытыми лицами. Они выкрикивали лозунги, делали надписи на заборе и обклеивали его плакатами. Неизвестные пытались заблокировать проезд машины.
Бенедисюк уехал и когда вернулся к дому, снова приехали активисты и возник конфликт. Глава ВСП выстрелил из наградного оружия.
Двенадцать участников конфликта доставили в Дарницкое управления полиции, где установили их личности. Некоторые отказались давать какие-либо объяснения, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины, другие отметили, что никаких хулиганских действий не совершали, а проводили мирную акцию. Кто разрисовал забор и расклеивал плакаты, им не известно.
С заявлениями в полицию обратились чиновник и два человека, которым повредили телефон и планшет.
Ведется следствие.
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