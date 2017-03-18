В Киевской области группа полицейских торговала оружием - НПУ
В Киевской области задержана группа полицейских, которые подозреваются в торговле оружием. Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции.
По информации правоохранителей, в составе преступной группировки, которая торговала боеприпасами и оружием в Киеве и области, были трое сотрудников полиции.
Прокуратура Киевской области открыла уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывными веществами) УК.
26-летний сержант полиции подозревается в организации группировки. Также подозреваются начальник склада вооружения и инспектор разрешительной системы областного главка полиции.
Правоохранители зафиксировали три факта сбыта: продажа 2,8 тысяч патронов калибром 7,62 мм, боевого пистолета калибром 9 мм и боевого пистолета иностранного происхождения.
Сумма прибыли составила 28 тысяч гривень и $4,1 тысячи, сообщает полиция.
Полицейских задержали после того, как в служебном кабинете сотрудника разрешительной службы покупатель осмотрел автомат Вулкан.
Рассматривается вопрос об избрании меры пресечения.
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