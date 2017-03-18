В Киевской области группа полицейских торговала оружием - НПУ

По информации правоохранителей, трое полицейских продавали украденные со склада патроны и другие боеприпасы в Киеве и области

В Киевской области задержана группа полицейских, которые подозреваются в торговле оружием. Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции.



По информации правоохранителей, в составе преступной группировки, которая торговала боеприпасами и оружием в Киеве и области, были трое сотрудников полиции.



Прокуратура Киевской области открыла уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывными веществами) УК.



26-летний сержант полиции подозревается в организации группировки. Также подозреваются начальник склада вооружения и инспектор разрешительной системы областного главка полиции.



Правоохранители зафиксировали три факта сбыта: продажа 2,8 тысяч патронов калибром 7,62 мм, боевого пистолета калибром 9 мм и боевого пистолета иностранного происхождения.





Сумма прибыли составила 28 тысяч гривень и $4,1 тысячи, сообщает полиция.



Полицейских задержали после того, как в служебном кабинете сотрудника разрешительной службы покупатель осмотрел автомат Вулкан.



Рассматривается вопрос об избрании меры пресечения.



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