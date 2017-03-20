Пограничники задержали вывозившего в Польшу 10 кг янтаря украинца
Партию контрабандного янтаря обнаружили сегодня ночью в международном пункте пропуска Рава-Русская пограничники Львовского отряда. Об этом сообщили в отделе взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины.
В частности, во время пограничного контроля правоохранители обратили внимание на нервозное поведение гражданина Украины, который на микроавтобусе Citroen следовал в Польшу. В связи с этим автомобиль польской регистрации вывели для дополнительной проверки, в ходе которой пограничники нашли в полости левого и правого лонжеронов микроавтобуса 10 кг необработанного янтаря.
Транспортное средство и янтарь изъяты и переданы работникам фискальной службы.
В ГПСУ отметили, что всего с начала года выявлено почти 138 кг янтаря, его незаконным путем пытались переместить через государственную границу Украины.
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