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Пограничники задержали вывозившего в Польшу 10 кг янтаря украинца

20.03.2017 10:45
Гражданин Украины, который на микроавтобусе Citroen следовал в Польшу, привлек внимание пограничников своим нервозным поведением
Пограничники задержали вывозившего в Польшу 10 кг янтаря украинца
Фото: EPA

Партию контрабандного янтаря обнаружили сегодня ночью в международном пункте пропуска Рава-Русская пограничники Львовского отряда. Об этом сообщили в отделе взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины.

В частности, во время пограничного контроля правоохранители обратили внимание на нервозное поведение гражданина Украины, который на микроавтобусе Citroen следовал в Польшу. В связи с этим автомобиль польской регистрации вывели для дополнительной проверки, в ходе которой пограничники нашли в полости левого и правого лонжеронов микроавтобуса 10 кг необработанного янтаря.

Транспортное средство и янтарь изъяты и переданы работникам фискальной службы.

В ГПСУ отметили, что всего с начала года выявлено почти 138 кг янтаря, его незаконным путем пытались переместить через государственную границу Украины. 



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ЛIГАБiзнесIнформ
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