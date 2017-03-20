Под Тернополем после ДТП пассажир избил до смерти водителя

В Тернопольской области после аварии пассажир одного автомобиля - участника ДТП - нанес смертельные побои водителю другого авто

В Тернопольской области после дорожно-транспортного происшествия пассажир одного автомобиля - участника ДТП - нанес смертельные побои водителю другого авто. Об этом сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области.

Вчера в дежурную часть Збаражского отделения полиции поступило сообщение от медиков районной больницы о том, что в лечебное учреждение бригадой скорой помощи был доставлен 44-летний житель Тернополя, который умер в реанимационном отделении.

Установлено, что накануне ночью между селами Колодное и Зарудье Збаражского района 19-летний житель областного центра, водитель автомобиля Volkswagen Transporter допустил столкновение с автомобилем марки ВАЗ 21154, припаркованным на проезжей части без включенных габаритов, за рулем которого находился 44 -летний житель Тернополя.

После столкновения между участниками ДТП произошла драка. В результате 22-летний житель села Гнездичное Збаражского района, который был пассажиром микроавтобуса, нанес телесные повреждения 44-летнему тернополянину. Последний был госпитализирован в медицинское учреждение, однако врачи не смогли спасти его. Причиной смерти стало массивное внутреннее кровотечение, вызванное закрытой тупой травмой с разрывом кишечника.





Жителю Збаражского района сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 УК Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего.

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