С начала АТО в Донбассе погибли более 2,6 тысячи военных

Более 9,4 тысячи военнослужащих получили ранения за время проведения антитеррористической операции

С начала антитеррористической операции в Донбассе более 2,6 тыс. украинских военных погибли, более 9,4 тыс. получили ранения. Об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Министерства обороны Украины Андрей Лысенко.

"С начала АТО и по сегодняшний день в результате боевых действий погибли 2 629 военных. Из них 2 220 - военнослужащие Вооруженных Сил Украины. Остальные погибшие - из рядов Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, СБУ, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Получили ранения 9 453 военнослужащих, из них 7 674 - из ВСУ", - отметил Лысенко.

Накануне спикер Минобороны сообщил, что за минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских военных нет, пятеро бойцов АТО получили ранения и травмы.

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