С начала АТО в Донбассе погибли более 2,6 тысячи военных
С начала антитеррористической операции в Донбассе более 2,6 тыс. украинских военных погибли, более 9,4 тыс. получили ранения. Об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Министерства обороны Украины Андрей Лысенко.
"С начала АТО и по сегодняшний день в результате боевых действий погибли 2 629 военных. Из них 2 220 - военнослужащие Вооруженных Сил Украины. Остальные погибшие - из рядов Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, СБУ, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Получили ранения 9 453 военнослужащих, из них 7 674 - из ВСУ", - отметил Лысенко.
Накануне спикер Минобороны сообщил, что за минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских военных нет, пятеро бойцов АТО получили ранения и травмы.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
16:15
-
16:03
-
15:57
-
15:51
-
15:33
Новости партнеров
- 36722
- 22306
- 22277
- 15292
- 14816