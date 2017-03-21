СБУ задержала информатора боевиков ЛНР в Луганской области

Женщина придерживалась повышенных требований конспирации и тщательно скрывала свою деятельность даже от близкого окружения

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали информатора боевиков террористической организации ЛНР в Луганской области. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Жительница Новоайдарского района Луганской области в течение января-февраля текущего года по заданию представителя ЛНР собирала и передавала боевикам сведения о расположении боевых позиций, численности личного состава, количестве вооружения и размещении боевой техники сил антитеррористической операции.

Женщина придерживалась повышенных требований конспирации и тщательно скрывала свою деятельность даже от близкого окружения.

Для контактов с боевиками она использовала отдельное мобильное устройство, а сообщения передавала с использованием условных названий для различных видов боевой техники, конкретных подразделений и ведомств, а также их боевых позиций на местности.

В отношении задержанной открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса - создание террористической группы или террористической организации.

Накануне сотрудники Службы безопасности задержали в селе Трехизбенка Луганской области информатора террористической организации ЛНР.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.