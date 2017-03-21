СБУ задержала информатора боевиков ЛНР в Луганской области
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали информатора боевиков террористической организации ЛНР в Луганской области. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
Жительница Новоайдарского района Луганской области в течение января-февраля текущего года по заданию представителя ЛНР собирала и передавала боевикам сведения о расположении боевых позиций, численности личного состава, количестве вооружения и размещении боевой техники сил антитеррористической операции.
Женщина придерживалась повышенных требований конспирации и тщательно скрывала свою деятельность даже от близкого окружения.
Для контактов с боевиками она использовала отдельное мобильное устройство, а сообщения передавала с использованием условных названий для различных видов боевой техники, конкретных подразделений и ведомств, а также их боевых позиций на местности.
В отношении задержанной открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса - создание террористической группы или террористической организации.
Накануне сотрудники Службы безопасности задержали в селе Трехизбенка Луганской области информатора террористической организации ЛНР.
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