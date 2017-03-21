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У начальника полиции Шостки нашли оружие и флаг РФ - ГПУ

21.03.2017 21:18
А его заместителя разоблачили на получении 7 тысяч гривень неправомерной выгоды
У начальника полиции Шостки нашли оружие и флаг РФ - ГПУ
Фото: facebook.com/LarysaSargan

Заместителя начальника полиции города Шостка Сумской области разоблачили на получении 7 тысяч гривень неправомерной выгоды, а дома у его руководителя нашли большое количество оружия и флаг РФ. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

Операция проведена прокуратурой совместно с управлением внутренней безопасности области.

Кроме того, по информации Сарган, был проведен ряд следственных действий, направленных на установление других правоохранителей, причастных к указанному преступлению. В частности, проведен санкционированный обыск в кабинете и по месту проживания начальника указанного отдела полиции.


Во время обысков в доме руководителя, который имеет специальное звание полковника полиции, обнаружено и изъято огнестрельное оружие, значительное количество патронов, ножи, штыкножи и флаг Российской Федерации.


В его кабинете обнаружены и изъяты $21,5 тыс, €150, золотые слитки, ювелирные изделия и коллекция монет.
Начато досудебное расследование по установлению происхождения найденных ценностей.


Фото: facebook.com/LarysaSargan

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 368-2 (незаконное обогащение) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации).

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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