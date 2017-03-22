ГПУ: Сотрудник донецкой прокуратуры и адвокат задержаны на взятке

По данным следствия, работник прокуратуры требовал 800 тысяч российских рублей взятки за решение вопроса о снятии ареста и возврате денежных средств

Начальник отдела надзора за соблюдением законов органами фискальной службы прокуратуры Донецкой области и его знакомый адвокат задержаны в среду, 22 марта 2017 года, после получения неправомерной выгоды в размере $10 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.



Задержание проведено сотрудниками Генеральной инспекции ГПУ и антикоррупционного управления Службы безопасности в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).





Фото: gp.gov.ua

Как установило следствие, в течение декабря 2016 - марта 2017 годов сотрудник прокуратуры, действуя из корыстных побуждений, при пособничестве знакомого адвоката требовал у другого адвоката 800 тысяч российских рублей взятки за решение вопроса о снятии ареста и возврате его клиенту денежных средств на сумму 4,8 млн рублей и другого имущества, изъятых в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов), расследуемого Государственной фискальной службой.

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15 марта 2017 года правоохранители получили постановления Апелляционного суда Киева на проведение ряда негласных следственных (розыскных) действий. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.



Ранее сегодня, 22 марта, сообщалось, что в Черновцах сотрудники СБУ совместно с прокуратурой и полицией разоблачили во взяточничестве директора одного из государственных профессиональных лицеев.



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