Во Львове ограбили ювелирный магазин: ранен охранник
Во Львове неизвестные совершили разбойное нападение на ювелирный магазин со стрельбой. Ранен охранник. Об этом сообщает полиция области.
В полицию поступило сообщение от дежурного врача о том, что к ним с ранением ноги доставлен 41-летний львовянин, охранник ювелирного магазина. На этот момент его жизни ничего не угрожает.
"Как установили сотрудники полиции, сегодня около 13:00 в ювелирный магазин на улице Городецкой вошли двое неизвестных с прикрытыми лицами, ранили в ногу охранника выстрелами из неустановленного оружия, разбили витрину, забрали оттуда драгоценности, после чего скрылись", - говорится в сообщении.
Правоохранители выясняют сумму ущерба.
Полицейские также устанавливают личности злоумышленников и их местонахождение.
Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Сегодня полиция разоблачила преступную группу, которая совершила более десяти разбойных нападений по всей Украине.
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