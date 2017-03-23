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Взрывы в Балаклее: ограничено движение, пламя распространяется

23.03.2017 11:21
Стало известно о распространении пламени от пожара артскладов в Балаклее на соседнее село Яковенково
Взрывы в Балаклее: ограничено движение, пламя распространяется
Фото: dsns.gov.ua

В связи с черезвычайной ситуацией в Балаклее в Харьковской области ограничено движение транспортных средств на автодорогах. Об этом сообщает Управление безопасности дорожного движения департамента Нацполиции.

Движение ограничено на следующих дорогах:

В-210103 Балаклея - Яковенково, 0-40 км;

Г-78 Харьков-Змиев-Балаклея-Гроховатка, 77-90 км;

Т-21-10 Шевченково-Балаклея-Первомайский-Кегичевка, 22-43 км;

В-210102 Балаклея-Бригадировка, 0-10 км;

Из-210131 подъезд до села Вербовка, 0-1 км.

Пламя пожара на месте возгорания боеприпасов на складах в Бакалее распространилось на соседнее село Яковенково. Об этом сообщает Громадське Харьков со ссылкой на очевидцев.

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23 марта 2017 года по факту пожара на складе боеприпасов в Балаклее было открыто уголовное производство по ст. 113 УК Украины (диверсия).

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ЛIГАБiзнесIнформ
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