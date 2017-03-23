Взрывы в Балаклее: ограничено движение, пламя распространяется
В связи с черезвычайной ситуацией в Балаклее в Харьковской области ограничено движение транспортных средств на автодорогах. Об этом сообщает Управление безопасности дорожного движения департамента Нацполиции.
Движение ограничено на следующих дорогах:
В-210103 Балаклея - Яковенково, 0-40 км;
Г-78 Харьков-Змиев-Балаклея-Гроховатка, 77-90 км;
Т-21-10 Шевченково-Балаклея-Первомайский-Кегичевка, 22-43 км;
В-210102 Балаклея-Бригадировка, 0-10 км;
Из-210131 подъезд до села Вербовка, 0-1 км.
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23 марта 2017 года по факту пожара на складе боеприпасов в Балаклее было открыто уголовное производство по ст. 113 УК Украины (диверсия).
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