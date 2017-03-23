Пожар в Балаклее: радиус эвакуации увеличен до 10 км

Президент поручил министру обороны усилить охрану всех военных объектов

В связи с инцидентом в Балаклее принято решение об увеличении радиуса эвакуации до 10 километров. Об этом у себя в Facebook cooбщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

"Начиная с 03:00 глава Харьковской ОГА и министр обороны докладывали Петру Порошенко о ситуации в районе Балаклеи. Принято решение об увеличении радиуса эвакуации до 10 километров. Уже эвакуированы 20 тыс человек", - отметил Цеголко.

По словам Цеголко, президент поручил министру обороны усилить охрану всех военных объектов.

Сегодня, 23 марта 2017 года, около 02:46 ночи на оружейных складах воинской части А1352 около Балаклеи Харьковской области начался пожар, сопровождающийся взрывами и разлетом снарядов. По состоянию на 10:00 горит треть арсенала.



По факту ЧП открыто уголовное производство, инцидент предварительно квалифицирован как диверсия.

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В ГСЧС сообщили, что пострадавших и раненых нет.

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