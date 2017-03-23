ЧП на складе в Балаклее: интенсивность взрывов уменьшилась

По состоянию на 18:00 интенсивность взрывов на складах воинской части около Балаклеи уменьшилась, отметили в Минобороны

По состоянию на вечер четверга, 23 марта, интенсивность взрывов на территории воинской части возле Балаклеи Харьковской области уменьшилась. Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ, передает пресс-служба Минобороны.

"По состоянию на 18:00 интенсивность взрывов уменьшилась, что позволяет оценить масштабы события и готовиться приступить к локализации события", - сказано в сообщении.

В Минобороны отметили, что эвакуация военных и членов их семей, проживающих в служебных квартирах на территории воинчасти, прошла организованно и в оперативно.

В городе для улучшения работы координационного штаба по ликвидации ЧП находятся около 300 офицеров Харьковского национального университета Воздушных Сил.

Райцентр и прилегающие поселки патрулируют более 100 военных Харьковского зонального отдела Военной службы правопорядка ВСУ.

Сегодня ночью, 23 марта, на складах воинской части около Балаклеи Харьковской области начался пожар, сопровождающийся взрывами и разлетом снарядов. Из близлежащих населенных пунктов эвакуированы местные жители - около 20 тысяч человек. В Балаклее усилили охрану порядка во избежание мародерства.

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