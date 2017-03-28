В Горловке боевики потребовали от ОБСЕ предоставить личные данные

Террористы записали на блокпосту даты рождения наблюдателей



"На блокпосте ДНР в Горловке вооруженные мужчины потребовали записать личные данные членов патруля СММ, в том числе их даты рождения", - отметили в пресс-службе.



26 марта пророссийские наемники между Славяносербском и Пришибом (34 км к северо западу от Луганска) ограничили наблюдателей в передвижении.



Они сказали, что ОБСЕ может последовать только к следующему блокпосту, расположенному по дороге, но не далее, поскольку там якобы ведутся инженерные работы.



Миссия проинформировала об этом СЦКК.







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