В Горловке боевики потребовали от ОБСЕ предоставить личные данные
28.03.2017 12:02
Террористы записали на блокпосту даты рождения наблюдателей
Боевики в оккупированной Горловке потребовали о патруля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ предоставить им личные данные наблюдателей. Об этом сегодня LIGA.net сообщили в пресс-службе миссии.
"На блокпосте ДНР в Горловке вооруженные мужчины потребовали записать личные данные членов патруля СММ, в том числе их даты рождения", - отметили в пресс-службе.
26 марта пророссийские наемники между Славяносербском и Пришибом (34 км к северо западу от Луганска) ограничили наблюдателей в передвижении.
Они сказали, что ОБСЕ может последовать только к следующему блокпосту, расположенному по дороге, но не далее, поскольку там якобы ведутся инженерные работы.
Миссия проинформировала об этом СЦКК.
"На блокпосте ДНР в Горловке вооруженные мужчины потребовали записать личные данные членов патруля СММ, в том числе их даты рождения", - отметили в пресс-службе.
26 марта пророссийские наемники между Славяносербском и Пришибом (34 км к северо западу от Луганска) ограничили наблюдателей в передвижении.
Они сказали, что ОБСЕ может последовать только к следующему блокпосту, расположенному по дороге, но не далее, поскольку там якобы ведутся инженерные работы.
Миссия проинформировала об этом СЦКК.
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