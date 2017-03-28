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В Харьковской области сотрудника колонии задержали за взятку

28.03.2017 16:07
Задержанный подозревается в том, что требовал у осужденного деньги за содействие в получении условно-досрочного освобождения
В Харьковской области сотрудника колонии задержали за взятку
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Служба безопасности совместно с прокуратурой задержали руководителя одной из исправительных колоний Харьковской области  во время получения им взятки. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители утверждают, что чиновник требовал у осужденного шесть тысяч гривень за содействие в получении условно-досрочного освобождения.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) УК Украины, проводятся следственные действия.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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