В Харьковской области сотрудника колонии задержали за взятку
28.03.2017 16:07
Задержанный подозревается в том, что требовал у осужденного деньги за содействие в получении условно-досрочного освобождения
Фото: iStock/Global Images Ukraine
Служба безопасности совместно с прокуратурой задержали руководителя одной из исправительных колоний Харьковской области во время получения им взятки. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Правоохранители утверждают, что чиновник требовал у осужденного шесть тысяч гривень за содействие в получении условно-досрочного освобождения.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) УК Украины, проводятся следственные действия.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
15:50
-
15:32
-
14:35
-
14:10
-
14:56
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Загрузка...
Спецпроекты
Новости партнеров