В Киеве чиновник РГА задержан на взятке 810 тыс грн - прокуратура

По данным прокуратуры, чиновник требовал деньги за содействие в получении на льготных условиях двухкомнатной квартиры в одном из ЖК Киева

Во вторник, 28 марта, сотрудники прокуратуры Киева совместно с полицией задержали сотрудника Печерской райгосадминистрации в Киеве по подозрению в получении 810 тысяч гривень взятки. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Подозреваемый работал в Печерской РГА на должности начальника отдела по работе с участниками АТО и членами их семей Управления труда и соцзащиты.

Чиновник требовал от гражданина деньги за содействие в получении на льготных условиях двухкомнатной квартиры в одном из жилых комплексов Киева.

Злоумышленник был задержан во время получения взятки в одном из столичных ресторанов.

Сейчас следователи прокуратуры проводят обыски в помещении Печерской РГА и по месту жительства фигуранта.

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