В Харькове директор автошколы задержан за взяточничество - СБУ
Директора одной из харьковских автошкол задержала за взяточничество Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Чиновник систематически требовал деньги с граждан, которые хотели получить водительское удостоверение.
В частности, он требовал 7 500 грн от слушателей водительских курсов за восстановление ранее утраченного водительского удостоверения и открытия дополнительных категорий.
Правоохранители задержали директора автошколы в его рабочем кабинете во время получения последней части неправомерной выгоды.
Фото: пресс-центр СБУ
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины - злоупотребление влиянием. Решается вопрос о задержании взяточника в порядке ст. 208 УПК.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
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