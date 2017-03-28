В Харькове директор автошколы задержан за взяточничество - СБУ

Чиновник требовал 7500 грн от слушателей водительских курсов за восстановление утраченного удостоверения и открытия дополнительных категорий

Директора одной из харьковских автошкол задержала за взяточничество Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Чиновник систематически требовал деньги с граждан, которые хотели получить водительское удостоверение.

В частности, он требовал 7 500 грн от слушателей водительских курсов за восстановление ранее утраченного водительского удостоверения и открытия дополнительных категорий.

Правоохранители задержали директора автошколы в его рабочем кабинете во время получения последней части неправомерной выгоды.





Фото: пресс-центр СБУ

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины - злоупотребление влиянием. Решается вопрос о задержании взяточника в порядке ст. 208 УПК.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

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