В Одесской области в результате обвала грунта погиб коммунальщик

Сотрудника коммунального предприятия засыпало грунтом во время работ по ремонту трубопровода. От травм он скончался на месте

Во вторник, 28 марта, в Черноморске Одесской области в результате обвал грунта погиб сотрудник коммунального предприятия. Об этом сообщает пресс-служба Гоструда в Одесской области.

Сообщается, что при выполнении земляных работ по ремонту трубопровода на территории КП "Чорноморськводоканал" произошел обвал грунта.

В результате обвала в котлован упал 48-летний сотрудник КП - слесарь-ремонтник 4 разряда. Из-за многочисленных травмы, полученных от обвала грунта, работник предприятия погиб на месте.

Главным управлением Гоструда в Одесской области создана комиссия по расследованию причин несчастного случая.

Ранее сегодня в поселке Часов Яр Донецкой области местный житель погиб, пытаясь разобрать снаряд к ручному противотанковому гранатомету.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.