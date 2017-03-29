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В Одесской области в результате обвала грунта погиб коммунальщик

29.03.2017 21:14
Сотрудника коммунального предприятия засыпало грунтом во время работ по ремонту трубопровода. От травм он скончался на месте
В Одесской области в результате обвала грунта погиб коммунальщик
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Во вторник, 28 марта, в Черноморске Одесской области в результате обвал грунта погиб сотрудник коммунального предприятия. Об этом сообщает пресс-служба Гоструда в Одесской области.

Сообщается, что при выполнении земляных работ по ремонту трубопровода на территории КП "Чорноморськводоканал" произошел обвал грунта.

В результате обвала в котлован упал 48-летний сотрудник КП - слесарь-ремонтник 4 разряда. Из-за многочисленных травмы, полученных от обвала грунта, работник предприятия погиб на месте.

Главным управлением Гоструда в Одесской области создана комиссия по расследованию причин несчастного случая.

Ранее сегодня в поселке Часов Яр Донецкой области местный житель погиб, пытаясь разобрать снаряд к ручному противотанковому гранатомету.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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