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Гибридные войска РФ нанесли удар Градами на Светлодарской дуге

14.05.2017 00:29
Обстрелом поврежден газопровод и инфраструктура компании Бахмутский Аграрный Союз. Огонь продолжает уничтожать здания
Гибридные войска РФ нанесли удар Градами на Светлодарской дуге

Боевики накрыли огнем из Града территорию вблизи Новолуганска (Светлодарская дуга). Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

Обстрелом поврежден газопровод и инфраструктура компании "Бахмутский Аграрный Союз". Огонь продолжает уничтожать здания, сообщают в штабе.

13 мая в результате обстрела Авдеевки погибли четверо мирных жителей.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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