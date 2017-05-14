Гибридные войска РФ нанесли удар Градами на Светлодарской дуге

Обстрелом поврежден газопровод и инфраструктура компании Бахмутский Аграрный Союз. Огонь продолжает уничтожать здания

Боевики накрыли огнем из Града территорию вблизи Новолуганска (Светлодарская дуга). Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

Обстрелом поврежден газопровод и инфраструктура компании "Бахмутский Аграрный Союз". Огонь продолжает уничтожать здания, сообщают в штабе.

13 мая в результате обстрела Авдеевки погибли четверо мирных жителей.

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