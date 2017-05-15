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В Сумах избили депутата городского совета

15.05.2017 01:57
По словам жены депутата, его били по голове, вероятно, битами и его состояние тяжелое
В Сумах избили депутата городского совета
Сумской городской совет

В Сумах избили депутата городского совета Вячеслава Калиниченко. Об этом сообщил глава Сумского областного совета Николай Клочко на странице в Facebook.

"Мне позвонили и сообщили об избиении депутата городского совета Калиниченко Вячеслава. (...). (Жена Калиниченко) рассказала, что депутата били жестоко по голове, скорее всего битами", - написал Клочко.

По словам главврача больницы, где находится Калиниченко, состояние депутата тяжелое. 

Один из подозреваемых в нападении задержан. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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