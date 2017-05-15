По словам жены депутата, его били по голове, вероятно, битами и его состояние тяжелое

В Сумах избили депутата городского совета Вячеслава Калиниченко. Об этом сообщил глава Сумского областного совета Николай Клочко на странице в Facebook.



"Мне позвонили и сообщили об избиении депутата городского совета Калиниченко Вячеслава. (...). (Жена Калиниченко) рассказала, что депутата били жестоко по голове, скорее всего битами", - написал Клочко.



По словам главврача больницы, где находится Калиниченко, состояние депутата тяжелое.



Один из подозреваемых в нападении задержан.



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