В Сумах избили депутата городского совета
15.05.2017 01:57
По словам жены депутата, его били по голове, вероятно, битами и его состояние тяжелое
Сумской городской совет
В Сумах избили депутата городского совета Вячеслава Калиниченко. Об этом сообщил глава Сумского областного совета Николай Клочко на странице в Facebook.
"Мне позвонили и сообщили об избиении депутата городского совета Калиниченко Вячеслава. (...). (Жена Калиниченко) рассказала, что депутата били жестоко по голове, скорее всего битами", - написал Клочко.
По словам главврача больницы, где находится Калиниченко, состояние депутата тяжелое.
Один из подозреваемых в нападении задержан.
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