Гибридные войска РФ снова накрыли огнем жилые дома

Два дома полностью разрушены, еще несколько - серьезно повреждены. В результате обстрела мирные жители не пострадали

Гибридные войска РФ обстреляли жилые дома населенных пунктов Бердянское и Широкино. Два дома полностью разрушены, еще несколько - серьезно повреждены. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

В результате обстрела мирные жители не пострадали.

Обстрел велся из вооружения крупного калибра. Сообщается, что два разрушенных и несколько поврежденных домов находятся на улице Морской в Бердянском.

Информация о последствиях обстрела в Широкино пока не сообщается.

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