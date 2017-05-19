Гибридные войска РФ снова накрыли огнем жилые дома
19.05.2017 04:21
Два дома полностью разрушены, еще несколько - серьезно повреждены. В результате обстрела мирные жители не пострадали
Фото: ЕРА
Гибридные войска РФ обстреляли жилые дома населенных пунктов Бердянское и Широкино. Два дома полностью разрушены, еще несколько - серьезно повреждены. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.
В результате обстрела мирные жители не пострадали.
Обстрел велся из вооружения крупного калибра. Сообщается, что два разрушенных и несколько поврежденных домов находятся на улице Морской в Бердянском.
Информация о последствиях обстрела в Широкино пока не сообщается.
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