В Харькове в бассейне утонул двухлетний мальчик

Трагедия произошла на территории одного из развлекательных заведений города

Сотрудники полиции начали расследование по факту смерти двухлетнего мальчика в бассейне одного из развлекательных заведений Шевченковского района Харькова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По предварительной информации, ребенок упал в бассейн, однако несмотря на усилия врачей, мальчик умер.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Шевченковского отдела полиции 30 мая около 18:00.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Было осмотрено место происшествия, опрошены свидетели и мать ребенка.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.115 (Убийство), ч.2 ст.137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей), ч.1 ст.166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) Уголовного кодекса.

Следственные действия продолжаются.

24 марта сообщалось, что в селе Летава Чемеровецкого района Хмельницкой области четырехлетний мальчик утонул в пруду.

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