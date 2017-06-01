В больнице Днепра умер раненый под Авдеевкой военный - штаб АТО

Военнослужащий умер в больнице от травмы головы, которую получил 30 мая в зоне АТО

В больнице Днепра умер военнослужащий, который получил ранение под Авдеевкой 30 мая. Об этом сегодня во время брифинга сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"В больницы города Днепр вчера скончался военнослужащий ВСУ, который получил тяжелое ранение головы под Авдеевкой 30 мая", - сообщил он.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в зоне АТО получили ранения двое военнослужащих. Интенсивность вооруженных провокаций со стороны гибридной российской армии вдоль линии разграничения несколько снизилась, но 35 раз за сутки оккупанты применили оружие против подразделений ВСУ, дважды была использована артиллерия..

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