По факту штурма Львовского облсовета открыто пять уголовных дел

События 30 мая во Львове квалифицированы по статьям "захват государственных или общественных зданий" "хулиганство", "умышленное уничтожение имущества"

Правоохранители открыли пять уголовных производств по факту штурма представителями правых сил здания Львовского областного совета и, как следствие, срыва сессии 30 мая 2017 года. Об этом сообщил прокурор Львовской области Юрий Квяткивский, передает Укринформ.



"Уголовные производства открыты по ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка), ст. 296 (хулиганство), ст. 341 (захват государственных или общественных зданий), ст. 345 УК (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа)", - сказал он.



По словам прокурора, допрошены 65 человек, причастных к событиям, назначены 14 судебных экспертиз.

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30 мая во Львове представители правых сил, которые требовали амнистии для бойцов АТО, сорвали сессию областного совета, ворвавшись в зал заседаний и забросав помещение дымовыми шашками, в результате чего пострадали более 10 человек, в том числе правоохранители.



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