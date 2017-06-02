Экс-гражданина РФ пытались похитить за $17 млн и вывезти в Россию
Прокуратура Киевской области совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины задержала группу лиц, которые по заказу гражданина РФ за денежное вознаграждение в размере $17 млн пытались организовать похищение и переправки на территорию России бывшего гражданина РФ. Об этом у себя в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.
По его словам, в состав группы входил начальник райотдела полиции.
Луценко отметил, что речь идет о бывшем россиянине, который за преследования российскими властями переехал в Украину, занимается производственным бизнесом. Однако его данные он не назвал.
"При получении "аванса" в размере $100 тыс, который предоставлялся злоумышленникам на выполнение их преступных действий, они были задержаны по подозрению в совершении уголовных преступлений, за которые предусмотрено до 10 лет лишения свободы", - подчеркнул Луценко.
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