Экс-гражданина РФ пытались похитить за $17 млн и вывезти в Россию

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что подозреваемые в похищении были задержаны при получении "аванса" в размере $100 тысяч

Прокуратура Киевской области совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины задержала группу лиц, которые по заказу гражданина РФ за денежное вознаграждение в размере $17 млн ​​ пытались организовать похищение и переправки на территорию России бывшего гражданина РФ. Об этом у себя в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

По его словам, в состав группы входил начальник райотдела полиции.





Луценко отметил, что речь идет о бывшем россиянине, который за преследования российскими властями переехал в Украину, занимается производственным бизнесом. Однако его данные он не назвал.

"При получении "аванса" в размере $100 тыс, который предоставлялся злоумышленникам на выполнение их преступных действий, они были задержаны по подозрению в совершении уголовных преступлений, за которые предусмотрено до 10 лет лишения свободы", - подчеркнул Луценко.

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