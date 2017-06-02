Бывший редактор Шустер Live объяснил, как киллер вышел на Окуеву

Стукало подтвердил, что по просьбе помощницы Шустера Нелли Шелякиной предоставил контакты Окуевой киллеру, который представился журналистом Le Monde

Бывший боец добровольческого батальона Киев-2 Амина Окуева сообщила, что киллеру ее порекомендовали журналисты Шустер Live.

"Он (киллер, - ред.) сослался, между прочим, на одного известного мне в Украине журналиста. Он сказал, что ему меня порекоммендовали журналисты Шустер Live", - сообщила Окуева.

Она отметила, что единственный, с кем она общалась из Шустер Live и с кем у нее сохранился контакт, это Алексей Стукало. По ее данным, раньше он был гостевым редактором, и у Окуевой сохранился его номер и контакт на Facebook.

"Я написала ему смс, попросила подтвердить действительно ли это человек из французской газеты. Он подтвердил. В смс сказал "Так". Потом, после встречи у меня появились сомнения. Были импульсивные моменты. Я еще раз написала Алексею Стукало в Facebook, чтобы он более подробно объяснил", - заявила Окуева.

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В свою очередь бывший гостевой редактор "Савик Шустер Студии" Алексей Стукало подтвердил в Facebook, что предоставил контакты Амины Окуевой киллеру, который совершил покушение на ее мужа Адама Осмаева.

Стукало уточнил, что сделал это по просьбе помощницы Савика Шустера Нелли Шелякиной.

"По поводу заявления Амины Окуевои могу сообщить следующее. Действительно, 22 мая ко мне обратилась помощник Савика Шустера Неля Шелякина с просьбой предоставить контакт Амины Окуевои. Действительно, 22 мая, Амина обратилась ко мне с вопросом о том, принимал ли какой-то Алекс Вернер ее контакты на Студии Шустера. И я действительно ответил утвердительно. Потому что это была правда", - пишет Стукало.

Но он заверил, что не давал Окуевой никаких рекомендаций по поводу "журналиста", который оказался киллером.

"Действительно, Окуева 26 мая спросила у меня через Facebook, знаю ли я, кто такой Вернер. Но я ей не ответил вообще, потому что был занят, а потом элементарно забыл. Так что никаких рекомендаций по Алексу Вернеру я никому не давал и не мог дать, поскольку с ним никогда не общался. Контакты Амины Окуевой у меня попросила именно Неля Шелякина", - еще раз подчеркнул Стукало.

1 июня на Подоле в Киеве стреляли в бывших бойцов-добровольцев Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева. Нападавший представился журналистом газеты Le Monde. Он выстрелил в мужа Окуевой. В ответ Окуева сделала четыре выстрела в нападавшего.

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Ранее народный депутат Игорь Мосийчук обнародовал в Facebook информацию о том, что под видом французского журналиста в России был подготовлен киллер, который через помощницу Савика Шустера договорился о цикле интервью с Адамом и Аминой Окуевой.

"1 июня состоялась уже четвертая их встреча. Уезжая в автомобиле с Аминой и Адамом, киллер остановился и попросил пересесть их обоих на заднее сидение, чтобы якобы сделать фото для журнала. Когда они пересели, киллер сказал, что привез им подарок - достал пистолет "Глок" и трижды выстрелил в Адама", - рассказал Мосийчук.

Депутат отметил, что Амина Окуева в данный момент является его помощницей.

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Осмаев и Окуева вместе воевали в составе чеченского добровольческого батальона имени Джохара Дудаева, сформированного из чеченцев - врагов Рамзана Кадырова. После гибели под Дебальцево в 2015 году командира батальона Исы Мунаева, Адам Осмаев был избран командиром подразделения.

В 2014 году появилась информация, что все бойцы чеченско-украинского батальона имени Дудаева якобы были объявлены "кровными врагами" Рамзана Кадырова. А чеченцы, воевавшие со стороны террористической организации ДНР, якобы начали охоту на членов батальона.

В пресс-службе полиции Киева сообщили, что основная причина нападения - патриотическая позиция четы.

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